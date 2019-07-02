شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط سيارة ميكروباص محملة بالركاب فى ترعة الزمر دون إصابات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشلت أجهزة محافظة الجيزة سيارة ميكروباص أجرة من ترعة الزمر، بعد سقوطها فى مجرى الترعة أمام مدخل قرية برطس الجديد، وكان بها مجموعة من الركاب، ولم يسفر الحادث عن إصابات.

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وقالت محافظة الجيزة، إن السيارة كانت متجهة إلى أحد مراكز الشباب، وسقطت السيارة فى الترعة بعد اختلال عجلة القيادة.