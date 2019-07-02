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شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط سيارة ميكروباص محملة بالركاب فى ترعة الزمر دون إصابات.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشلت أجهزة محافظة الجيزة سيارة ميكروباص أجرة من ترعة الزمر، بعد سقوطها فى مجرى الترعة أمام مدخل قرية برطس الجديد، وكان بها مجموعة من الركاب، ولم يسفر الحادث عن إصابات.
وقالت محافظة الجيزة، إن السيارة كانت متجهة إلى أحد مراكز الشباب، وسقطت السيارة فى الترعة بعد اختلال عجلة القيادة.
انتشال سيارة من ترعة الزمر بالجيزة
انتشال سيارة من ترعة الزمر بالجيزة
انتشال سيارة من ترعة الزمر بالجيزة
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