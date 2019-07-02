شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة مزيفة تستغل اسم ”الخليج 365” وتنشر أخبارا مفبركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغلت إحدى الصفحات المجهولة على فيس بوك لوجو واسم ”الخليج 365”، ونشرت أخبارا وصورا مفبركة.

وتحذر مؤسسة ”الخليج 365” قراءها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على فيس بوك، والتى تنتحل اسم ”الخليج 365” وتنشر أخبار كاذبة وشائعات، تستهدف ضرب مصداقية ”الخليج 365” واستخدام اسمه لنشر الأخبار الكاذبة، الأمر الذى يدعونا لمقاضاة كل من ينتحل اسم المؤسسة.

ودأبت هذه الصفحات المجهولة، والتى يستتر وراءها بعض الموتورين وأصحاب المآرب الخبيثة على استغلال " لوجو" و"اسم" الخليج 365 ، للاستفادة من مصداقيته ومهنيته فى نشر الشائعات والأخبار غير الحقيقية.

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وتعتبر صفحة ”الخليج 365” على موقع "فيس بوك" هى الصفحة الرسمية المسئولة عن نشر جميع أخبار ”الخليج 365”، وفق القواعد المهنية الأصيلة لمهنة الصحافة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة، لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات.











