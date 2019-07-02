شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الأسقفية: الإمارات سمحت لنا ببناء كنيسة منذ خمسين عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، من دول الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء، بعد أن ترأس فى احتفالات اليوبيل الذهبى، لإنشاء كنيسة الثالوث المقدس الأسقفية الأنجليكانية بدبى.

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وعقب عودته قال المطران منير حنا: "نشكر الله من أجل أمانته خلال الخمسين عاماً الماضية ونشكر أمير دولة الإمارات الذى رحب بإنشاء الكنيسة الأسقفية، ومنحها قطعة أرض لبنائها، كما قدم المطران الشكر لكل الذين خدموا فى هذه الكنيسة على مر السنين".