شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الأسقفية: الإمارات سمحت لنا ببناء كنيسة منذ خمسين عامًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، من دول الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء، بعد أن ترأس فى احتفالات اليوبيل الذهبى، لإنشاء كنيسة الثالوث المقدس الأسقفية الأنجليكانية بدبى.
وعقب عودته قال المطران منير حنا: "نشكر الله من أجل أمانته خلال الخمسين عاماً الماضية ونشكر أمير دولة الإمارات الذى رحب بإنشاء الكنيسة الأسقفية، ومنحها قطعة أرض لبنائها، كما قدم المطران الشكر لكل الذين خدموا فى هذه الكنيسة على مر السنين".
كانت هذه تفاصيل خبر مطران الأسقفية: الإمارات سمحت لنا ببناء كنيسة منذ خمسين عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.