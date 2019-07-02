شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر: مؤتمر "التعليم بأفريقيا" يقام للمرة الأولى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة أمانى الشريف، عميد كلية الصيدلة بنات بجامعة الأزهر، ومديرة المكتب الإقليمى لاتحاد الجامعات الأفريقية، أن مؤتمر قادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية، والذى تعقده جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية، فى الفترة من 8 إلى 11 يوليو المقبل، يحظى برعاية رئيس جمهورية مصر العربية.

وأضافت أن جامعة الأزهر نجحت فى الحصول على موافقة مجلس اتحاد الجامعات الإفريقية واختيارها لتنظيمه من بين الدول الإفريقية التى تقدمت بطلب استضافته.

وتابعت "الشريف" أن هذا المؤتمر الذى يعقد كل عامين يعد الأكبر فى القارة الإفريقية، وستتم من خلاله مناقشة الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي للاتحاد الإفريقى 2016- 2025، ويشارك فيه ما يزيد عن 180 جامعة بتمثيل رفيع المستوى من كل قارات العالم.

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يستهدف المؤتمر البحث والمناقشة الجماعية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأولويات اللازمة لتنمية وتطوير التعليم العالي فى الجامعات والمؤسسات التعليمية بأفريقيا.

جدير بالذكر أن المؤتمر يعقد لأول مرة بمصر، متزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، ويعد أكبر تجمع لكبار المسؤولين عن مؤسسات التعليم العالي فى القارة الأفريقية، ويشارك فى المؤتمر 300 من رؤساء الجامعات وممثلي الهيئات الدولية، وأكثر من 40 دولة من كل قارات العالم، 43 مؤسسة دولية.