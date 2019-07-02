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أسقف باريس يترأس صلوات عشية بكنيسة مارمينا وأبى سيفين الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الأنبا مارك أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشمال فرنسا وباريس، اليوم الثلاثاء، صلوات عشية بكنيسة جديدة بالإيبارشية تحمل اسم القديسين مارمينا وأبي سيفين.

 

ترهبن الأنبا مارك أسقف باريس عام 2000، في دير الأنبا بيشوي العامر بوادي النطرون باسم القمص ابوللو الأنبا بيشوي.

 

سيم أسقفًا عام في 24 مايو 2015، وجلسه البابا تواضروس على باريس وشمال فرنسا في 11 نوفمبر 2017.

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تخرج أسقف فرنسا من كلية التجارة، وخدم قبل رسامته أسقفا في النمسا ، كما كان مدرسًا بالكلية الإكليريكية.

 

اختير أولًا ليكون أسقف عام شمال فرنسا عام 2015، ثم جلس على كرسيه عام 2017 حيث تمت صلاة عشية الرسامات بيد البابا تواضروس الثاني يوم السبت 23 مايو 2015 م. 

 

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