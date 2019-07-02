بالتسابيح والترانيم.. الكنيسة الكاثوليكية بالمنيا تخصص عامًا للشباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الأنبا بطرس فهيم، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك عام الشباب بكاتدرائية يسوع الملك للأقباط الكاثوليك بالمنيا، بحضور أكثر من 700 شاب وفتاة من شباب الإيبارشية. Advertisements صلى خلال الاحتفالية الأنبا بطرس مطران المنيا والأنبا باسيليوس مطران سوهاج صلوات القداس الإلهى وحضرت لقاء بعنوان ( أذكر خالقك أيام شبابك) بعدها انطلق شباب الكنيسة فى فترة تسبيح مع المرنمة هايدى منتصر وبعدها كرم الأنبا بطرس خريجى عام 2019.

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