شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مناورة حريق على القاطرة "تحيا مصر 1" بميناء السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ميناء السويس اليوم تنفيذ مناورة طوارىء حريق بغرفة ماكينات القاطرة البحرية " تحيا مصر 1 "، للتعرف على درجة استعداد افراد السلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع وحدة الحماية المدنية وأعضاء المجتمع المينائى فى المواقف المختلفة، وذلك بناء على تعليمات اللواء رضا إسماعيل رئيس الهيئة بتفعيل خطة الطوارىء لمواجهة الازمات حال حدوثها بأعلى كفاءة وأقل خسائر مادية أو بشرية .

وبدأ السيناريو بالإبلاغ عن نشوب حريق بغرفة ماكينات القاطرة " تحيا مصر 1 " المتراكية على الرصيف وقيام أفراد طاقم القاطرة بأعمال المكافحة الذاتية لمحاولة السيطرة على الحريق بواسطة معدات الإطفاء الخاصة بالقاطرة وتفشل السيطرة على الحريق ويتم ابلاغ عمليات الهيئة لرفع درجة الاستعداد واستدعاء الحماية المدنية بالميناء وتتدخل الحماية المدنية بأفرادها وسيارة الإطفاء وماكينة الاطفاء النقالى ويتم اخلاء المنطقة من العاملين والسيارات والمعدات اخلاء كلى للمنطقة المتضررة .

كما تم أخلاء افراد طاقم القاطرة بالكامل باستخدام رماث النجاة وبدء أفراد الحماية المدنية المجهزين بالمعدات اللازمة باجراءات المكافحة والإطفاء والسيطرة على الحريق باستخدام خراطيم سيارات الحريق وحصر الخسائر المادية والبشرية واعداد تقرير للوقوف على الإيجابيات والسلبيات .