شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان مادتي الجغرافيا والكيمياء بنسبة نجاح 94.9% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادتي الجغرافيا والكيمياء، بإمتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول).

وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للإمتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة،: «إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجغرافيا، البالغ عددها 10351 ورقة، أسفرت عن نجاح 9824 طالب/طالبة بنسبة نجاح 94.9%».

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وأضاف عبدالحكم، «إن 430 طالب/طالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة الجغرافيا، كما حصل 3703 طالب/طالبة (بنسبة 37.69% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 2313 طالب/طالبة (23.54% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1484 طالب/طالبة (15.11% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%».

وحول نتيجة تقدير العينة العشوائية لمادة الكيمياء، قال نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، «إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية البالغ عددها 13373 ورقة، أسفرت عن نجاح 11154 طالب/طالبة بنسبة نجاح 83.4%».

وأوضح أن 992 طالب/طالبة، حصلوا على الدرجات النهائية لمادة الكيمياء، كما حصل 4162 طالب/طالبة (بنسبة 37.31% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 1994 طالب/طالبة (17.88% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1537 طالب/طالبة (13.78% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

وأشار خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للإمتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إلى أن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق المعدلات المقررة لها، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للسادة المقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملاً.