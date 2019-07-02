شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه للنيجر لرئاسة الاجتماعات التمهيدية للقمة الاستثنائية الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجَّه سامح شكري، وزير الخارجية، غدًا، الأربعاء إلى نيامي، عاصمة النيجر لرئاسة الاجتماعات التمهيدية للدورة الاستثنائية الـ12 لقمة الاتحاد الأفريقي، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019؛ حيث سيترأس اجتماعات الدورة العادية الـ35 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية يومي 4 و5 يوليو الجاري، على أن تليها الدورة الاستثنائية الـ12 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي المُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية يوم 7 يوليو 2019.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: «إن القمة الاستثنائية ذات أهمية خاصة، حيث ستشهد إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية بعد استكمال عدد التصديقات اللازمة (22 تصديقًا) لدخول الاتفاقية حيز النفاذ في 30 مايو 2019.

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وأضاف «حافظ» أن إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية تمثل إحدى أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، بالنظر إلى أهميتها كعلامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي في القارة، وكونها إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم من حيث الحجم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن «شكري» سوف يترأس جلسات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، والتي من المقرر أن تناقش عدة تقارير أبرزها تقرير اللجنة الوزارية للترشيحات الأفريقية في المنظومة الدولية، وانتخابات أعضاء المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، وتقرير ممثل الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى المعني بتمويل الاتحاد الأفريقي وصندوق السلام حول نتائج المشاورات الإقليمية بشأن تقييم صندوق السلام.

وأشار «حافظ» إلى أنه من المُنتظر أيضًا أن يجري «شكري» مباحثات ثنائية مع نظرائه الأفارقة على هامش الاجتماعات، وذلك لبحث التعاون الثنائي والقضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.