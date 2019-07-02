شكرا لقرائتكم خبر عن «العاصمة الإدارية» تعلن حقيقة سحب أراض من 17 شركة عقارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إنه «لا صحة لما نشره البعض بشأن استعداد أو قيام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بسحب أراض من 17 شركة عقارية».

وأشارت الشركة، في بيان صحفي، اليوم، الثلاثاء، إلى أنه «لم يصدر أي إخطار بسحب الأراضي لأي من المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة على اختلاف أنشطتهم»، لافته إلى أنه «لا يجوز بأي حال من الأحوال سحب الأرض من أي من المطورين العقاريين المتعاقدين مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على اختلاف أنشطتهم دون الحصول على حكم قضائي نهائي بات بفسخ التعاقد وبعد إجراءات مطولة، وهو ما لم يتم تجاه جميع المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية».