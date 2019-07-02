شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية للمكفوفين بـ«التربية الوطنية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى صباح اليوم الثلاثاء طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين)، امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018/2019، في مادة التربية الوطنية، بإجمالي عدد 192 طالب وطالبة في 23 لجنة على مستوى الجمهورية.

وتواصل خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للإمتحانات ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان، مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

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وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الخامس عشر والأخير، لإمتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الإمتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الإمتحان بالإطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الإمتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الإمتحان بجميع المحافظات.

جدير بالذكر أن يوم الأربعاء غداً الموافق 3/7/2019، سيقوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات، بأداء الإمتحان في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) بإجمالي عدد (117071) طالب وطالبة.

كما يؤدي طلاب مدارس STEM اختبار الإستعداد للقبول بالجامعات في الكيمياء والفيزياء بإجمالي عدد (368) طالب وطالبة.