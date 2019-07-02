شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُدين استهداف ميليشيا الحوثي في اليمن لمطار أبها الدولي بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء، هجوم ميليشيا الحوثي في اليمن على مطار أبها الدولي في جنوب المملكة العربية السعودية بواسطة طائرة مسيّرة، ما أسفر عن إصابة تسعة مدنيين.

وأعرب البيان عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكداً على تضامُن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.