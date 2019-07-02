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وفدا من الصحة يتوجة لمحافظة بورسعيد لمتابعة التشغيل التجريبى للتأمين الصحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه وفدا من وزارة الصحة، إلى محافظة بورسعيد، فى زيارة تستغرق يومين؛ لمتابعة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

 

ويترأس الوفد اليوم غرفة العمليات والطوارئ بمقر مبنى هيئات التأمين الصحى الجديد، والتى تعمل على مدار الـ24 ساعة يومياً، للوقوف على معدلات تسجيل الأسر فى الوحدات داخل المنظومة، وتذليل أى عقبات قد تواجههم.

 

وسيتفقد الوفد عدداً من المستشفيات ووحدات طب الأسرة والتى تعتبر نواة المنظومة الجديدة، حيث يتم بها فتح ملفات الأسر لمتابعة سير العمل ميدانياً، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى .

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جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قام بتدشين التشغيل التجريبى للتأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد أمس من مقر مجلس الوزراء.

 

 

 

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