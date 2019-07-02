شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء توضح حكم وضع لافتة باسم المتوفى على القبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت دار الإفتاء المصرية، ردًا سؤال أحد متابيعها، من خلال البث المباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حكم وضع لافتة باسم المتوفى على القبر.

وأكد الشيخ عبد الله العجمى، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز وضع لافتة باسم المتوفى على قبره، مستشهدا بما حدث عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما توفى صحابى وأمر الرسول آخر أن يأتيه بصخرة يضعها على قبره، وقال:" أتعلم بها قبر أخى".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن وضع الحجر على قبر الصحابى من قبيل وسيلة للإعلام بقبر صاحبه، ومن هنا يجوز الكتابة على القبر ولا حرج فيه.