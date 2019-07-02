شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: مصر تدين الهجوم الإرهابى على معسكر تابع لجيش النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكراً تابعاً لجيش النيجر في منطقة إيناتيس غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل 18 جندياً. وأعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، وأكدت على وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب النيجر الشقيق، ودعم مصر للنيجر في مواجهة ظاهرة الإرهاب، كما جددت مصر دعوتها للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده من أجل مواجهة تلك الظاهرة التي تستهدف الأمن والاستقرار في كافة أرجاء العالم. Advertisements

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