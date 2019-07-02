"الآفات الزراعية": برامج تدريبة لمزارعى الفراولة والجوافة لتصدير منتجاتهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الزراعة ممثلة فى لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تطبيق البرنامج التدريبى لصغار المزارعين لتأهيلهم للدخول فى منظومة التكويد التى تمكنهم من تصدير منتجاتهم للخارج بكل المحافظات.
وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن البرنامج التدريبى يقوم به خبراء لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالوزارة، فى إطار مذكرة التعاون الموقعة بين اللجنه ومؤسسة اقتصاد المعرفة "شبكة بشاير"، لافتا إلى أن المستهدف تدريب 1000 من صغار المزارعين لمحاصيل التصدير.
وأضاف "عبدالمجيد" لـ ”الخليج 365”، أنه يتم خلال هذا العام تدريب 300 من بينهم 200 من مزارعى الفراولة فى محافظتى القليوبية والبحيرة و100 من مزارعى الجوافة، موضحا:"أن البرنامج يشمل جانب عملى وتفاعلى متميز يتناول الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات والحد من متبقيات المبيدات فضلا عن الممارسات الزراعية الجيده قبل وبعد الحصاد والتعريف بمنظومة التكويد والحصول على شهادات الجلوبال جاب.
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