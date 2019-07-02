شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين: انتهينا من مناقشة 18 مادة من 85 بقانون النقابة بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن النقابة شاركت لمدة 3 أيام فى جلسات لجنة التعليم، بمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء خلال تلك المناقشات من 18 مادة من إجمالى 85 مادة يشملها القانون.

وأوضح الزناتى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مجلس النواب يناقش كل مواد القانون سواء تقدمت النقابة بتعديلات لها، أم لا، مشيرا إلى أن لجنة التعليم كاملة، برئاسة الدكتور سامى هاشم، يشاركون بالجلسات، وممثلين عن وزارات العدل والمالية، والتربية والتعليم، أيضا، ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد الجلسات الجديدة لمناقشة باقى مواد القانون.

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