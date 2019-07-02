شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تطرح أول مناقصة فى العام المالى الجديد لشراء 55 ألف طن زيت طعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح مناقصة عالمية لشراء 55 ألف طن زيت طعام لطرحه للمواطنين على البطاقات ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، على أن يتم فحص العروض والبت فيها بعد غدا الخميس، حيث تعد تلك المناقصة الأولى فى العام المالى الجديد . Advertisements كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعاقدت على شراء 114 ألف طن أرز أبيض لرفع الرصيد الاستراتيجى من سلعه الأرز، كما أن الكميات المتعاقد عليها سيتم طرحها بمنافذ الوزارة من مجمعات استهلاكية ومنافذ جمعيتى وبقالى التموين، لافتة إلى أن جميع العروض التى تقدمت بكميات الأرز المستورد فى المناقصة من مناشئ مختلفة هى "الصين والهند وفيتنام".

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