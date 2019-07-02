شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بليبيا تطلق حملة "طفل وطنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بليبيا، حملة "طفل وطنى" والتى تهدف لتنمية حب الوطن فى نفوس الإطفال فى ليبيا، وترسيخ الوسطية والاعتدال وتحصينه من الأفكار الهدّامة.

وأكد أكرم الجرارى، رئيس فرع المنظمة بليبيا، أن تربية النشء على حب الوطن من المعانى السامية التى يجب أن يُعتنَى بها، مشيراً إلى أنه علينا تعزيز ثقافة الانتماء لدى الأطفال بنقل المفاهيم الوطنية لهم، وبث الوعى بتاريخ وطنهم وإنجازاته، وتثقيفهم بالأهمية الجغرافية والاقتصادية للوطن.

وأشار الجرارى إلى أنه يتم خلال الورش توزيع أعداد من مجلة "نور" للأطفال الصادرة عن المنظمة، والتى تستهدف التواصل مع الأطفال بلغة مبسطة لتعريفهم بتاريخ بلدهم، وتاريخ الأزهر الشريف ودوره فى نشر الفكر الوسطى للإسلام، وتنشئتهم على القيم الإنسانية النبيلة، وتنقية عقولهم من الأفكار المتشددة، وغرس قيم الانتماء للوطن فى نفوسهم.

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تُقَام فعاليات الحملة بمدينة القرضة الشاطئ بالجنوب الليبى، ويحضرها عدد من الأطفال من مختلف الأنحاء الليبية.