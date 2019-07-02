شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القابضة للمياه" يتفقد محطة تحلية بالبحر الأحمر ويشدد على معايير الجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اليوم الثلاثاء، يرافقه المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه البحر الأحمر، محطة اليسر لتحلية مياه البحر الأحمر، والبالغ طاقتها الإنتاجية 80 ألف مترمكعب يوم، والمساهمة بشكل كبير فى زيادة كمية المياه التى تضخ للمواطنين بمدينة الغردقة للقضاء على نظام المناوبات واستمرار ضخ المياه على مدار 24 ساعة.

وتابع رسلان أعمال تشغيل المحطة ومراحل تحلية المياه من داخل غرفة التحكم الرئيسى بنظام الاسكادا بداية من سحب المياه من المأخذ البحرى وحتى وصولها للمواطن، والتأكد من انتظام سير العمل داخل المحطة، والتزام العاملين بالإجراءات القياسية للتشغيل والصيانة، ومتابعة إجراءات الإدارة العامة للمعامل لمراقبة جودة المياه والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

وأكد رسلان على الالتزام بمعايير الجودة أثناء عمليات التشغيل والصيانة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإجراء كافة التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والإشراف الكامل علي المياه المنتجه بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن ومتابعة نقط حقن الكلور بالشبكات طبقا للمواصفات، وتكثيف الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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