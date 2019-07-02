شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف 8 معلومات عن رئيس محكمة استئناف القاهرة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، عدد من القرارات الهامة بعد أن تولى رئاسة المحكمة رسمياً أمس الاثنين، حيث أعاد تشكيل المكتب الفنى للمحكمة، كما أعلن عن انشاء مكتب للتعاون الدولى والعلاقات العامة.

ويستعرض ”الخليج 365” أهم وأبرز المعلومات عن رئيس محكمة استئناف القاهرة الجديد، المستشار بدرى عبد الفتاح بدرى.

1 - ولد المستشار بدرى عبد الفتاح بدرى محمد فى 13 أكتوبر 1949 بقرية الواسطى مركز الفتح محافظة أسيوط.

2 - تخرج فى جامعة القاهرة عام 1972 بتقدير عام جيدا جدا، ليلتحق بعدها فى يناير عام 1973 بالنيابة العامة بدرجة معاون نيابة بسوهاج.

3 - عين بعد ذلك رئيس نيابة بنيابة استئناف قنا لمدة عامين، وبعدها محام عام أول نيابة قنا والبحر الأحمر والأقصر لمدة 4 سنوات.

4 - عين بعدها محام عام أول نيابة استئناف قنا والتى تشمل قنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان لمدة عامين.

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5 - عمل رئيس لجنة بالتفتيش القضائى للنيابة العامة لمدة عامين.

6 - عمل بمحكمة استئناف القاهرة منذ عام 1997 حتى عام 2018.

7 - شغل منصب رئيس محكمة استئناف قنا منذ سبتمبر 2018 حتى 30 يونيو 2019.

8 - تولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة فى الأول من يوليو الجارى خلفا للمستشار محمد رضا شوكت.