شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات لحماية الزراعات الصيفية والماشية من الموجة الحارة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض "الخليج 365 "، عدد من الإجراءات التى اتخذها مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة بمركز البحوث الزراعية بالتعاون مع المعمل المركزى للمناخ الزراعى بمركز البحوث الزراعية، لتوعية المزارعين بمختلف انحاء الجمهورية، واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع موجات الحرارة المرتفعة، للحفاظ على ثروتهم النباتية الزراعية، وتفادى أية خسائر محتملة.

وأكد تقرير معلومات المناخ، إن هناك عدد من التوصيات الفنية التى يجب علي المزارعين تتفيذها للوقاية من أضرار ارتفاع درجة الحرارة فى البداية لابد من عدم تعرض المزارعين للشمس مباشرة وقت الظهيرة من 12 ظهرا حتى 3 عصرًا و فى حال الضرورة ينبغى ارتداء قبعة لتجنب الإصابة ببعض الأمراض المتعلقة بالإجهاد الحرارى نتيجة لتعرض الشخص لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خلال ارتفاع الحرارة.

وأضاف التقرير، أن تلك التوصيات تتمثل فى التسميد بالنترات بدلا من اليوريا أو سلفات الأمونيوم حتى تكون النباتات أكثر قدرة على تحمل الإجهاد، فضلا عن الرش بعنصر الكالسيوم والبوتاسيوم لتحسين حالة النباتات وزيادة قدرة الجهد الخلوية للنباتات لتحمل تلك الظروف القاسية وزيادة قدرتها قدرة النباتات على تحمل الظروف الجوية السيئة شديدة الحرارة، كذلك الرش بالمبيدات الحشرية خلال تلك الفترة هام جدا لبدء نشاط معظم الحشرات الضارة مثل حشرة المن والذبابة البيضاء والأكاروس والتوتا ابسليوتا نتيجة لارتفاع درجة الحرارة لتوفر الظروف المناخية المناسبة لزيادة نشاطها خلال الفترة الماضية.

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وتابع التقرير أنه لابد من رى النباتات في أوقات مبكرة "بعد الفجر" وإضافة المحاليل التى تحتوى على العناصر الغذائية اللازمة للنمو، وتجنب الري فى أوقات النهار، فضلاً عن تكثيف الرش بسليكات البوتاسيوم 7-10 جم/ للتر، مع محفزات النمو وهيومات بوتاسيوم، والرش المكثف بمحلول كبريتات زنك 2 % بمعدل 4 كيلوجرام للفدان ويفضل الرش فى المساء، أو 2 كيلو زنك مخلبي للفدان في 200 لتر ماء لكل فدان لمعظم الزراعات.

طلاء سوق أشجار الفاكهة بمادة الجير لمخلوط بوردو (جير + سلفات نحاس)، مما يقلل ضرر الأشعة الشمسية وتجنب تشقق "القلف" الطبقة الخارجية لجذوع النباتات، وخاصة الأشجار الصغيرة، وكذلك عدم رش اى مبيدات حشرية او فطرية خلال الموجة الحارة حتى تنتهى تماما عدم زراعة اى شتلات خضروات ألآو فاكهة خلال هذة الموجه الحارة ويفضل أن تتم الزراعة بعد انتهاء هذة الموجة، وكذلك إجراء الرش بالمغذيات والأحماض الأمينية لتشجيع النبات على زيادة امتصاص العناصر وذلك بعد انتهاء الموجه لتفادى أضرار الموجة الحارة، وضع الحيوانات تحت مظلات للحيوانات وابعادها عن اشعة الشمس المباشرة خلال الفترة من 12 ظهرا حتى 4 عصرا، فضلا عن الرش الوقائي للنباتات داخل الصوب بالكبريت الميكروني بمعدل 2 جرام في اللتر لتجنب الإصابة بالكاروسات و الحلم الدودي خلال تلك الفترة، مع الاهتمام بعمليات الري وفقا للمقنن المائي للمحصول حسب مرحلة النمو.

وقال المدير التنفيذى إن ارتفاع درجة الحرارة له تأثير اكبر من انخفاضها على الماشية فكلما ارتفعت الحرارة يؤدي إلى إجهاد الحيوانات خاصتا الماشية الحلابة وقلة كمية الغذاء التي يتناولها الحيوان وهذا ينعكس بدوره على إنتاجية الحيوان.

لابد من اتخاذ عدة إجراءات احترازية لتفادى أى أضرار صحية على الحيوانات، مثل تغيير مياه شرب الحيوانات منذ بداية الصباح على فترات قصيره بسبب سخونة ارتفاع حرارة الهواء الجوي، الاهتمام بعمل علائق تتماشى مع ظروف الاجهاد الحراري وعمل نظام حماية مناسب للحيوانات مثل المظلات المرتفعة و عمل نظام رش ضبابي لتقليل درجة الحرارة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة. الاهتمام بالتطعيم والاستفادة من القوافل البيطرية التي تقوم بها الوزراة.