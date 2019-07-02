شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تبقى فاهم.. الفرق بين الكسوف والخسوف وأسباب حدوثهم × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال ساعات قليلة يكون العالم، على موعد مع واحدة من أهم الظواهر الفلكية، وهى كسوف الشمس الكلى، والذى تترقبه الكرة الأرضية، ويأتى تزامنا مع نهاية شهر شوال لعام 1440 هجريا ويتفق وسطة مع اقتران شهر ذى القعدة لعام 1440 هجريا.

وينشر ”الخليج 365” الفرق بين الكسوف والخسوف وتفسير سبب حدوثهم كما يلى:

1- الكسوف والخسوف ظاهرتان تتعلق بثلاث أجرام سماوية هى الشمس والقمر والأرض

2- يدور القمر حول الأرض بفلك محدد

3- الأرض تدور مع قمرها فى فلك محدد حول الشمس

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4- عندما يمر القمر أمام الشمس فيحجب ضوئها يعرف هذا بكسوف الشمس

5- كسوف الشمس يكون مبشرا بقرب ولادة الهلال الجديد

6- يحدث خسوف القمر بسبب وقوع الأرض بين الشمس والقمر فتحول الأرض بينهما وتحجب أشعة الشمس عن القمر

7- الكسوف لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان القمر محاقا (في أول الشهر العربى)

8- لا يمكن أن يحدث خسوفا للقمر إلا إذا كان القمر بدرا (في منتصف الشهر العربى)