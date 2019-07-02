شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر ملف ترشيد دعم الوقود من أهم الملفات التى تهتم بها أى دولة فى العالم ترغب فى إصلاح اقتصادى بما فيها الدول المنتجة والمصدرة للنفط، وهو ما تتبعه دول مجلس التعاون الخليجى، التى قررت رفع أسعار الوقود داخليا ضمن خطة إصلاحات اقتصادية واسعة وإعادة توجيه الدعم للمشتقات النفطية لتحقيق التوازن المالى وتقليص الفارق فى الأسعار الخليجية والعالمية.

كانت قررت المملكة العربية السعودية رفع أسعار الوقود 3 مرات من 2018 وحتى 2019، بناء على خطة لبرنامج التوازن المالى لتصحيح أسعار منتجات الطاقة وتقليص النمو المتسارع فى الاستهلاك المحلى لمنتجات الطاقة ونفس الأمر بالنسبة لكل من الإمارات والبحرين والكويت وعمان.

ويستعرض ”الخليج 365” فى الفيديو التالى أسباب زيادة أسعار الوقود فى دول الخليج المنتجة للبترول ونسب الزيادة فى كل دولة..