شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. ترشيد دعم الوقود يصل محطته الأخيرة بمزيد من الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُسلط ”الخليج 365” فى فيديو معلوماتى الضوء على خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبنها الدولة وعلاقتها بترشيد دعم الوقود، ويكشف علاقة ترشيد دعم الطاقة بتحسين أجور الموظفين فبدلاً من أن يتقاضى الموظف 1200 جنيه أصبح يتقاضى 2000 جنيه، كما بات هناك دعمًا حقيقيًا يصرف على التعليم والصحة ورغيف الخبز، فضلاً عن زيادة المعاشات 15%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو معلوماتى.. ترشيد دعم الوقود يصل محطته الأخيرة بمزيد من الخدمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.