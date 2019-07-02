شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أوغندا بالقاهرة: تنظيم بطولة الـ"كان" عكس ثِقل مصر الاقتصادى والأمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ السفير الأوغندى بالقاهرة سام ميل سوبيليا، الرئيس عبد الفتاح السيسى بنجاحه فى تنظيم بطولة الأمم الافريقية، وظهورها أمام العالم بشكل يليق بدولة أفريقية، وفى وقت قياسى أسندت فيه اسناد البطولة إلى مصر، بما يعكس ثقل مصر الأمنى الاقتصادى وارتفاع مستوى المعيشة الذى ظهر فى ازدحام المباريات رغم أسعار الـ vip والدرجة الأولى.

وأضاف السفير، فى كلمته على هامش الحفل الذى نظمته وزارة السياحة الأوغندية، بمناسبة تأهل الفريق لكرة القدم بأوغندا على ضفاف نيل القاهرة بالتنسيق مع نانسى عبد الهادى ممثلة وزارة السياحة الأوغندية بمصر، أن العلاقات المصرية الاوغندية فى أبهى عصورها، بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، وظهر ذلك من خلال المؤتمرات الكثيرة ومنتديات الشباب التى حرصت حكومة مصر على دعوتهم دائمًا إليها.

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ودعا سوبيليا، المستثمرين المصريين، بالاستثمار فى أوغندا للحاجة إلى ذلك فى كافة المجالات، خاصة فى مجالات الصحة، والتى بالفعل قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة لمكافحة فيروس سى، فى افريقيا، وأصبح هناك 5 عيادات لعلاج مرضى الفيروس بالمجان.

ولفت السفير الأوغندى إلى تنظيمه مبادرات لتبادل الوفود بين الدولتين، لزيارة معالم أوغندا السياحية.