شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة بالجو.. وننصح بتجنب الأماكن سيئة التهوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك استقرار كبير بالأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع، لافتا إلى أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعى لمثل هذا الوقت من العام .

وأضاف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، والتى تصل لحوالى 90 % على السواحل ، و 80 % على القاهرة، و 70% على محافظات شمال الصعيد .

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وأوضح مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن شهر يوليو وأغسطس معروف عنهم ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد إحساس المواطنين بحرارة الجو فى هذه الفترة.

وناشد مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، بعدم التواجد فى الأماكن المغلقة سيئة التهوية، وكثرة شرب المياه، وتجنب التعرض للشمس، لافتا إلى أن هناك فرص لتكون الشبورة على الطرق فى الصباح الباكر.