شكرا لقرائتكم خبر عن "موديز" العالمية للتصنيف الائتمانى تصفع أردوغان بتقييم سلبى للاقتصاد التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت مؤسسة التصنيف الائتمانى الأشهر حول العالم "موديز"، صفعة جديدة للاقتصاد التركى عندما أبقت على نظرتها السلبية له خلال الفترة الراهنة.

وذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن مؤسسة التصنيف الائتماني موديز، أعلنت الإبقاء على تقييمها للنظام المصرفي في تركيا عند نظرة سلبية بسبب نظام شروط الأنشطة الإجبارية التي قد تخلق ضغطًا سلبيًا على قوى التمويل في فترة 12-18 شهرًا المقبلة، بالإضافة إلى حالة الضعف في التمويل الذي تتعرض له البنوك.

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وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إنه من المتوقع أن تتضرر أرباح البنوك بسبب النمو البطيء للقروض والخسائر الكبيرة التي يتعرض لها الاقتصاد التركي المتهالك، حيث يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت الشهر الماضي تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا، بعدها أعلنت أيضًا تخفيض تنصيف 18 بنكًا من البنوك التركية.