شكرا لقرائتكم خبر عن بعد المشاركة فى قمة العشرين..نرصد حصاد زيارة الرئيس السيسى إلى اليابان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لليابان للمشاركة فى قمة العشرين الأسبوع الماضى، نشاطًا مكثفًا من أجل آفاقٍ أرحب للتعاون والشراكة مع مختلف دول العالم لينعكس صداها على مصر والقارة الإفريقية، هذا الحضور الرئاسى جاء ليليق بدور مصر الإقليمى من موقع رئاستها لدول الاتحاد الإفريقى.
واستهل الرئيس السيسي زيارته لليابان بلقاء رئيس وزرائها شينزو آبى فى مباحثات تناولت آفاق التعاون فى العديد من المجالات، كما شارك الرئيس السيسي فى قمة إفريقية تنسيقية مصغرة لتحقيق المصلحة المشتركة لدول القارة الأفريقية، تلتها القمة الأفريقية الصينية تعزيزًا للعلاقات بين الصين وإفريقيا.
وجاءت لقاءات الرئيس مع عدد من القادة والمسئولين لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية والتشاور فى القضايا محل الاهتمام المشترك.
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