شكرا لقرائتكم خبر عن للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجب على الطلاب الراغبين فى التقدم للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، معرفة أبرز الشروط التى يجب توفرها قبل تقديم الملف لمكتب التنسيق الخاص بالكليات والمعاهد العسكرية.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز 20 شروط يجب الانتباه إليها كالتالى:

أن يكون الطالب ووالديه وأجداده مصريين الجنسية وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية أخرى.

أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ألا يكون قد مضى على حصول الطالب علي شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها أكثر من عام واحد.

يجب أن يكون الطالب مقيداً بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد وأن يكون قد اجتاز السنة الدراسية المقيد بها بنجاح.

يسمح للطلبة الحاصلين علي المؤهل عام 2017 بالتقدم للكلية الجوية فقط.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف.

يشترط أن يكون غير متزوجاً أو سبق له الزواج وأن يتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته.

ألا يكون قد إستقال أو فصل تأديبياً من أي كلية او معهد عسكرى او مدرسة عسكرية.

ألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

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ألا يقل الطول للذكور لكل الكليات عن 170 سم (عدا الكلية الجوية فيسمح للطول حتى 158 سم كحد أدنى).

أن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبى للقوات المسلحة.

لا يجوز إعادة الكشف الطبي علي الطالب في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام فى حالة عدم لياقته الطبية أثناء الإختبارات.

أن يجتاز إختبارات اللياقة البدنية بنجاح وتفوق ولا يجوز إعادتها في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام في حالة عدم اجتيازه الاختبارات.

أن يجتاز اختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة بنجاح من ارتفاع ( 7.5 متر ) بدون تردد ومن المرة الأولى وفى زمن لا يزيد عن ثلاث ثوانى من إصدار الأمر بالقفز.

أن يجتاز الاختبارات النفسية والمعلومات العامة عن جمهورية مصر العربية.

يجب اجتياز كشف الهيئة وفقاً لتقييم لجنة الاختبار.

أن يجتاز اختبار العرض الطبى العام والتحاليل الطبية المتقدمة.

من الأوراق المحتم على الطالب إحضارها القيد العائلى للوالد و(القيد العائلى للجد للوالد / القيد العائلى للجد للوالدة ).

يجب على الطالب وولى أمره السعى لإحضار هذة الأوراق من الآن نظراً لأن استخراجها يتطلب وقت طويل.

يمكن زيارة موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الإنترنت للتعرف على المستندات المطلوب تجهيزها ومكان إستخراجها عبر الموقع https://tansiq.mod.gov.eg .