السيطرة على حريق بحديقة مبني مديرية الري بالمنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

سيطرت قوات الحمماية المدنية بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، على حريق محدود شب داخل حديقة استراحة مديرية الري القديمة بمدينة المنصورة، على بعد أمتار من ديوان عام المحافظة.

تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، اخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق فى حديقة استراحة الري القديمة بجوار مكتبة مصر العامة بالمنصورة، أمام مبنى ديوان عام المحافظة.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق شب في بعض المخلفات بالحديقة، وجري السيطرة على النيران قبل امتدادها للمبانى المجاورة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان أسباب الحريق.