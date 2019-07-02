إخماد حريق في منزل بالصف دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حريقا اندلع في منزل بمنطقة الصف دون وقوع إصابات. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار سكني بدائرة قسم شرطة الصف. تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وأمكن السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الوحدات المجاورة، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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