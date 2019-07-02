ننشر أسماء مصابي حادث سقوط ميكروباص في ترعة برطس بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على أسماء مصابي حادث سقوط سيارة ميكروباص في ترعة برطس بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء.

المصابون هم: صبري أمين شحاتة 14 سنة، محمد أحمد سيد 15 سنة، محمدعماد سعيد 17 سنة، أحمد سعد محمود 14 سنة، محمد سامي محمد 15 سنة، عبد الرحمن علي عبد الرحمن 16سنة، باسل عبدالكريم علي 13 سنة، سامي علي علي 9 سنوات، فرج رزق فرج 15 سنة، عبدالكريم علي محمد 42 سنة.

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كما أصيب كل من: محمد عبدالكريم علي 20 سنة، محمد محمود عبدالفتاح 16سنة، طاهر فتحي جلال 37 سنة، محمود منشاوي 30 سنة، محمد عبدالهادي لطفي 16سنة، محمد عبدالعزيز فوزي 22 سنة، طارق جمال عبدالعزيز 12سنة، ومحمد عوض عثمان 12 سنة، جميعهم يقيمون بمنطقة المنصورية.

مصدر طبي مسؤول أكد أن حالتهم مستقرة، ويخضعون للفحص الطبي الشامل بقسم الطوارئ في مستشفى أوسيم المركزي.

انتقل العميد مجدي عزيز مأمور قسم أوسيم على رأس قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين أن السيارة كانت تقل عددا من اللاعبين في طريقهم لأداء مباراة كرة قدم بنادي الكوم الأحمر إلا أن عجلت القيادة اختلت بيد السائق، وسقطت في الترعة.