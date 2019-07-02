إصابة 18 لاعبا في سقوط ميكروباص بترعة بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 18 شابا إثر سقوط سيارة ميكروباص بترعة برطس في مركز أوسيم شمال محافظة الجيزة.

تلقى مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي بسقوط سيارة ميكروباص بترعة برطس بدائرة مركز أوسيم.

انتقل العميد مجدي عزيز مأمور قسم أوسيم على أرس قوة أمنية، وتبين أن السيارة كانت تقل عددا من اللاعبين في طريقهم لأداء مبارات كرة قدم بنادي الكوم الأحمر، إلا أن عجلت القيادة اختلت بيد السائق، وسقطت في الترعة.

وجرى إنقاذ مستقلي السيارة ونقلهم إلى مستشفى أوسيم المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازم لهم، وتم التنسيق مع الحماية المدنية لانتشال السيارة.