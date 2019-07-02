تصادم وحريق وضحايا.. تفاصيل مصرع ضابط في حادث "كارتة الصحراوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ملابسات مصرع ضابط شرطة في حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، اليوم الثلاثاء.

البداية ببلاغ تلقاه مشرف غرفة عمليات الحماة المدنية بالجيزة، من شرطة النجدة، بنشوب حريق في سيارة إسعاف بجوار محطة تحصيل الرسوم بالطريق بنطاق دائرة مركز كرداسة.

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انتقلت رجال الإطفاء إلى محل البلاغ، وتبين نشوب حريق في سيارة إسعاف، ووقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى يستقلها ضابط شرطة يدعى الرائد خالد شبل، المُعين بخدمة تأمين محطة الرسوم.

جهود البحث والتحري أشارت إلى أن عجلة القيادة اختلت بيد قائد السيارة النقل، وفقد القدرة على إحكام السيطرة عليها، فاصطدم بسيارة يستقلها الضابط، ثم توالى اصطدامها بسيارة إسعاف بالمكان.

نتج عن الحادث مصرع الضابط، وإصابة قائدي السيارة النقل والإسعاف ومرافقه، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى للعلاج.