محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على 5 عمال لسرقتهم محل أقمشة في الجمالية.

البداية أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة الجمالية، الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط 5 عمال-أحدهم مقيم بمحافظة المنيا والآخرين مقيمين بمحافظة بنى سويف، وبحوزتهم (6 أتواب من الأقمشة - مبلغ مالي قدره 12 ألف جنيه).

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترف إثنين منهما بسرقة الأقمشة من داخل المخزن محل عملهما بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واستعانا بباقي المتهمين لنقل المسروقات، وأقرا بأن المبلغ المالي من متحصلات وقائع سرقة سابقة بذات الأسلوب.

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وبمواجهة باقي المتهمين أيدو ما جاء باعتراف المتهمان، وأضافوا بعدم علمهم بأن الأقمشة المضبوطة من متحصلات واقعة سرقة.

وباستدعاء مدير المخزن محل الواقعة تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وقرر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.