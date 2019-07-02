غدا.. وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة في مؤتمر صحفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

يعلن وزير التربية والتعليم، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، في مؤتمر صحفي ظهر الأربعاء.

ويشارك خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، في المؤتمر الصحفي.

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