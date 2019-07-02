الأوقاف: 1327 مشاركًا في المسابقة الثقافية الكبرى للأئمة والواعظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف أن 1327 من الأئمة والواعظات سيشاركون في المسابقة الثقافية الكبرى بالوزارة وأن يوم الأحد 17 يوليو المقبل موعد بدء الاختبارات المقررة للمسابقة الثقافية الكبرى الذين تقدموا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتم تحديد 13 مقرًا في محافظات مختلفة لهذه الاختبارات.

واوضح بيان لوزارة الاوقاف اليوم الثلاثاء أن الذين تقدموا للمسابقة من محافظات: (القاهرة -القليوبية -الاسماعيلية -البحر الأحمر – بور سعيد – جنوب سيناء – الدقهلية – دمياط- السويس- الشرقية- الغربية- كفر الشيخ- المنوفية – الوادي الجديد – الجيزة ) تبدأ الاختبارات الخاصة بهم من يوم الأحد الموافق 14 / 7 / 2019م وحتى يوم الثلاثاء الموافق 16/ 7 / 2019م بمقري مسجد النور بالعباسية، وأكاديمية الأوقاف بالسادس من أكتوبر.

وأضاف البيان أن الذين تقدموا للمسابقة من محافظات: (الإسكندرية- مرسى مطروح- أسوان – أسيوط – الأقصر -البحيرة – بني سويف – سوهاج – شمال سيناء – الفيوم – قنا – المنيا) فستنعقد الاختبارات لهذه المحافظات في يوم واحد فقط، وهو يوم الأحد الموافق 14/ 7 / 2019م. في المقر المحدد داخل كل محافظة.

وأشار البيان إلى أن المسابقة تشمل كتب الفهم المقاصدي للسنة النبوية، وقواعد الفقه الكلية، وبناء الشخصية الوطنية، والحوار الثقافي بين الشرق والغرب، وحماية دور العبادة، والإلحاد ومخاطرة، إضافة إلى حفظ القرآن الكريم حفظًا وتجويدًا مع فهم مقاصده العامة.