الرئيس السيسي يهنئ بيلاروسيا بيوم الاستقلال وكندا بالعيد القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الرئيس الكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسي، كريم الديواني أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة بيلاروسيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى السيدة "جولي باييت" الحاكم العام والقائد الأعلى للقوات المسلحة في كندا؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي.

وأوفد الرئيس السيسي، كريم الديواني أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة كندا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

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