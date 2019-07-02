وزير الأوقاف: نزعة جماعة الإخوان الإرهابية لقلب الحقائق واستحلال الكذب دليل متاجرتهم بالدِّين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن نزعة جماعة الإخوان الإرهابية الشرهة للدم واستحلال الكذب وقلب الحقائق وادعاء الشهادة لبعض من لقوا حتفهم على مرأى ومسمع من العالمين، دليل على انطماس بصيرتهم، ومتاجرتهم بدين الله عز وجل، ووضوح كذبهم وبهتانهم وضوح الشمس في رابعة النهار.

وتابع الوزير -في بيان اليوم الثلاثاء- : "وذلك ليس بجديد أو غريب على إفك هذه الجماعة وتاريخها الأسود القائم على الكذب والافتراء، والتحريف والتزوير والمغالطة والخداع بلا حياء من الله أو من الخلق".

وأضاف جمعة أن الغاية لدى جماعة الإخوان الإرهابية تبرر الوسيلة -أي وسيلة- حتى لو كانت الغدر أو الكذب أو سفك الدماء وتدمير الأوطان.