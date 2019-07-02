الأوقاف: إطلاق خمس قوافل دعوية موسعة لشباب العلماء الجمعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق خمس قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف يوم الجمعة المقبل إلى محافظات مطروح، والمنيا، والبحيرة، والبحر الأحمر.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف أن إطلاق تلك القوافل برعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف البيان أن علماء القافلة سيؤدون صلاة وخطبة الجمعة تحت عنوان :" روح العمل الجماعي" وسينظمون ندوات ثقافية في أماكن تجمع الشباب والمواطنين للرد على استفساراتهم الدينية وتوضيح جهود الوزارة لتجديد الخطاب الدعوي وفق المنهج الوسطي المعتدل.