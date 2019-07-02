محافظ الجيزة: إخلاء إدارى لعقار متصدع بشارع المحولات بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بإخلاء إداري للعقار المتصدع بشارع المحولات بنطاق حي العمرانية على الفور، وتشميعة حفاظاً على حياة المواطنين.

واستعان المحافظ بلجنة من كلية الهندسة جامعة القاهرة، لدراسة وضع العقار المتصدع والعقارات المحيطة به للوقوف على السلامة الإنشائية لهم لتجنب أي تداعيات بها.

ووجه "راشد"، حسب بيان، ساكني العقار بالتعاون مع أجهزة حي العمرانية في إخلاء العقار وغلقة لحين الإنتهاء من كافة الدراسات اللازمة والتي تضمن سلامة العقار وعدم تأثيرة على باقي العقارات المجاورة، مؤكداً أن تغاضي سكان العقار المتصدع عن إجراء الصيانات الدورية اللازمة له أدى إلى حدوث تصدع به مما يمثل خطراً على السكان.

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رافق المحافظ خلال الجولة اللواء خالد عصر رئيس حي العمرانية وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.

حرص "راشد" على تفقد موقع حريق المركز التجاري ومنطقة الملاهي بشارع العريش بحي العمرانية لمتابعة المجهودات التي تمت من قبل أجهزة الحماية المدنية والحي لإخماد الحريق وأعمال رفع المخلفات.

حيث أكد راشد على تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق ومراجعة أجهزة الحي للتراخيص وشروط الحماية المدنية بالمحال الموجودة في المنطقة بالكامل.

وأشار إلى أنه تم الدفع بــ 12 سيارة إطفاء من قبل أجهزة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق الذي نشب داخل 48 باكية و 4 محلات بالمعرض حيث تمت عمليات الإطفاء والتبريد على وجه السرعة.