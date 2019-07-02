محلية النواب تناقش إشكاليات الواسطى ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم وأحمد علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، عدد من طلبات الإحاطة بشأن مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، مقدمة من النائب بدوي النويشي، بحضور المستشار هاني عبد الجابر، وسط توافق بين الحكومة والبرلمان على ضرورة التغلب على الإشكاليات التى تتعرض لها الطلبات محل النظر.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، حيث أكد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، على توافقه مع طلب النائب بشأن تحويل قرية الميمون بمرز الواسطى بمحافظة بني سيوف إلي مدينة، لتوافر المقومات البشرية والصناعية والتجارية بها، وكذلك المساحة وعدد السكان، حيث أنها أكبر قرية بمحافظة بني سويف وثاني أكبر قرية على مستوي الجمهورية وعدد سكانها يتجاوز 50 ألف نسمة.​