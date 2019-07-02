بنسبة 40.5%.. خفض دعم الوقود 36 مليار جنيه في الموازنة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بدأت الحكومة أمس الاثنين، عبر وسائل إعلامية، نشر مجموعة من الفيديوهات التي توضح فوائد رفع الدعم عن المواد البترولية وما الذي أمكن تحقيقه في مختلف المجالات عبر الأموال التي تم توفيرها في قرارات رفع الدعم السابقة وذلك قبل الشريحة الأخيرة المقرر تطبيقها خلال الأيام المقبلة.

ووافق مجلس النواب نهائيًا على الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019 - 2020) والتي يبلغ حجمها تريليون و979 مليار جنيه بواقع (32.1 % من الناتج المحلي الإجمالي).

واستهدفت الحكومة في الموازنة العامة الجديدة، تخفيض دعم المواد البترولية بصورة كبيرة تكاد تقارب نصف مخصصاته، حيث بلغ دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة 52 مليارًا و963 مليون جنيه مقابل 89 مليارًا و75 مليون جنيه بالعام الحالي، بخفض قدره 36 مليارًا و112 مليون جنيه، بنسبة خفض قدرها 40.5%.