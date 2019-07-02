مصر | كواليس مصرع المقدم خالد شبل على طريق إسكندرية الصحراوي.. و"سيارة نقل" كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس مصرع المقدم خالد شبل على طريق إسكندرية الصحراوي.. و"سيارة نقل" كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل مصرع المقدم خالد شبل الضابط بمديرية أمن الجيزة، في حادث سير بطريق "القاهرة الإسكندرية" الصحراوي، وتبين أن قائد السيارة النقل المتسبب في وقوع الحادث اختلت عجلة القيادة بيده، ما تسبب في اصطدامه بسيارة شرطة كان بداخلها المقدم خالد شبل، وإصطدامه بسيارة إسعاف بجوار محطة تحصيل الرسوم بالطريق بدائرة مركز كرداسة، ما أدى إلى اشتعال النيران بسيارة الإسعاف.

وكانت اقتحمت سيارة نقل محطة تحصيل الرسوم بالطريق بدائرة مركز شرطة كرداسة، واصطدمت بسيارة شرطة يستقلها المقدم خالد شبل من قوة قطاع أمن الجيزة، ثم اصطدمت بسيارة إسعاف كانت موجودة بمكان الحادث، وأسفر الحادث عن وفاة ضابط الشرطة، وإصابة قائد السيارة النقل وقائد السيارة الإسعاف ومرافقه.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بوفاة المقدم خالد شبل، والمعين بخدمة تحصيل الرسوم بطريق القاهرة الاسكندريه الصحراوي، وإصابة 3 آخرين، في حادث سير، بالطريق.

وعلى الفور انتقلت قيادات المديرية وقوات الحماية المدنية، وتبين أنه حال سير سيارة نقل بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن اصطدامه بسيارة شرطة يستقلها الضابط، ثم اصطدمت بسيارة الإسعاف، ما أسفر عن إندلاع النيران بها، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، ونقل قائدي السيارتين ومرافقة للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

