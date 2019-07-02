مصر | المشدد 7 سنوات لمديرة إدارة التنظيم بحي مدينة نصر بتهمة الرشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 7 سنوات لمديرة إدارة التنظيم بحي مدينة نصر بتهمة الرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية مديرة إدارة التنظيم السابقة بحي شرق مدينة نصر، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنية وعزلها من وظيفتها في اتهامها يتقاضى رشوة 225 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التوني وعضوية المستشارين على أحمد صقر وأيمن عبد الرازق. وأمانة سر ممدوح غريب.

وكانت النيابة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن طلبت عطيه من المبلغ وقدرة 225 الف جنية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء بعض التراخيص.