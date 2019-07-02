مصر | حبس عاطل لسرقته طالبا وطالبة بالإكراه بالزيتون 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل لسرقته طالبا وطالبة بالإكراه بالزيتون 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الزيتون بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة طالب وطالبة بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وتعود البداية عندما كانت إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بوجود شخص يحوز سلاحا ناريا بشارع محطة القبة بدائرة قسم شرطة الزيتون وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث القسم بقيادة الرائد أحمد صبرى معاون المباحث وتمكنت من ضبطه وتبين أنه عاطل وبحوزته (بندقية خرطوش عيار 12 مم).

وبالفحص تبين قيام المتهم بمحاولة سرقة (طالب وطالبة حال استقلالهما سيارة ملاكى "قيادة الأول وملك والده" بدائرة قسم شرطة النزهة حيث دخول المتهم للسيارة من الباب الخلفى، وتهديدهما باستخدام السلاح الناري المضبوط بحوزته، وطلب منهما دفع مبلغ 50 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحهما، فطلب الأول منه التوجه صحبته لمحل إقامته بدائرة القسم لإحضار المبلغ المالى.

وعقب وصولهما استغاثا بالأهالي، حيث تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.