مصر | "65 ألف جنية مزورة".. تجديد حبس عصابة لترويج العملات المقلدة ببولاق أبو العلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "65 ألف جنية مزورة".. تجديد حبس عصابة لترويج العملات المقلدة ببولاق أبو العلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة قرارا، بتجديد حبس عصابة بترويج العملات المقلدة في بولاق أبو العلا 15 يوم على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أكدت مزاولة أحد الأشخاص نشاطًا إجراميًا في مجال ترويج العملات المالية المقلدة، واتخاذه من دائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، أسفرت عن ضبطه حال تواجده بشارع كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، وبصحبته شخصين بحوزتهم 65 ألف جنيه وجميعها مقلدة.

وبمواجهتهم اعترف الأول بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص بقصد ترويجها على عملائه، واستقطاب المتهمين الآخرين راغبى شراء العملات المقلدة نظير مبلغ مالى يتحصلان عليه من الأول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

