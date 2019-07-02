مصر | المدعي بالحق المدني يطالب بأقصي عقوبة لقيادات "الإخوان" بـ"التخابر مع حماس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدعي بالحق المدني يطالب بأقصي عقوبة لقيادات "الإخوان" بـ"التخابر مع حماس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطر، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي " متوفى " و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس" وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها.

وقدمت النيابة شهادة وفاة محمد مرسي، مثبت به تاريخ الوفاة والسن عند الوفاة 67 سنة وأشرت عليه المحكمة بالنظر والإرفاق.

وتمسك سامح فؤاد عطا الله، المدعي بالحق المني على الدعوة المدنية ضد المتهمين، وطالب بتنفيذ أقصى عقوبة على المتهمين طبقًا لمواد الاتهام.

واستمتعت المحكمة لمرافعة أسامة الحلو، عن عدد من المتهمين، والذي نفى فيها وجود ما يسمى بالتنظيم الدولي الإخوان وشدد بهذا السياق على أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أوردت في ميثاقها أنها منبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين وليس الجناح العسكري للتنظيم الدولي واستند في تأكيد ذلك على أقوال عدد من المتهمين من بينهم عصام العريان والذي أكد عدم وجود التنظيم الدولي للإخوان وأن الأمر يتعلق فقط وجود تقارب فكري بين عدد الكيانات والإخوان.

Advertisements

وطالب الدفاع أمام المحكمة ندب لجنة من الخبراء الاتصالات لفحص الرسائل الالكترونية المنسوبة للمتهمين تكون مهمتها فحص تاريخ الإنشاء ومدى إمكانية استرجاع الرسائل المحذوفة وأقر أحمد عبد العاطي المتهم في القضية بأن له رقم إلكتروني واحد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.