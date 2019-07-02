مصر | "أزمة نفسية".. كواليس انتحار متهم داخل قسم شرطة الشروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أزمة نفسية".. كواليس انتحار متهم داخل قسم شرطة الشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات نيابة الشروق وبدر، في واقعة انتحار متهم داخل قسم شرطة الشروق، أنه انتحر منذ ٣ أيام بسبب مرورية بحالة نفسية سيئة بعد ضبطه في قضية سرقة سيارة بالإكراه.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم بعد عرضه على النيابة والتي أمرت بحبسه 4 أيام، قاما بعدها بالانتحار.

وتعود البداية عندما تلقى اللواء محمد منصور مدير أمن العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة الشروق مفادة انتحار متهم داخل القسم.

وتبين من تحريات المباحث، أنه لا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

